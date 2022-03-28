Общество

Тестирование на употребления наркотиков усовершенствуют в Островском районе

Тестирование на употребление наркотиков усовершенствуют в Островском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Островского района, к такому решению пришла антинаркотическая комиссия муниципалитета.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Островского района

Готовность поддержать обращение в адрес областного УМВД России по организационно-штатному укреплению районного отдела полиции в сфере противодействия незаконного оборота наркотических средств выразил глава Островского района Дмитрий Быстров на заседании муниципальной антинаркотической комиссии.

Кадровое усиление специалистов такого профиля обусловлено состоянием оперативной обстановки в сфере противодействия незаконного оборота наркотических средств на территории Островского района.

Главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева доложила членам комиссии о доступности наркологической медицинской помощи, а также проанализировала состояние наркозависимости населения в Островском районе по итогам 2021 года.

При этом она сообщила, что проблемная ситуация по наличию специалиста, осуществляющего наркоосвидетельствование уже в прошлом. Врачи есть, они прошли соответствующее обучение по этой теме.

По итогам работы комиссия приняла решение обратить внимание вышестоящих профильных структур на техническое совершенствование способов и методов тестирования на употребление новых наркотических препаратов, в том числе синтетического происхождения.

«В течении года мы должны довести до практической реализации принятое ранее решение о проведении тестирования на употребление наркотических средств среди школьников. Считаю, что полученные результаты будут важны не только с медицинской и правовой точки зрения, в первую очередь они будут востребованы среди родителей учащихся», - отметил Дмитрий Быстров.