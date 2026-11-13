18 тысяч активистов и 750 тысяч обращений: КСВО в Псковской области встречает четырёхлетие большой акцией

Свой четвертый день рождения комитет семей воинов Отечества встречает потоком добра. Как сообщили в пресс-службе правительства Псковской области, с 16 по 22 ноября региональные команды по всей стране выйдут на большую акцию «4 года КСВО — 400 добрых дел». У каждой команды — четыре добрых дела.
Изображение: пресс-служба правительства Псковской области
Как добавили в правительстве региона, акция «4 года КСВО — 400 добрых дел» — это не разовое мероприятие. Это помощь семьям, поддержка участников СВО и их близких, развитие партнерства.
Механика расписана по дням:
- День 1. Правовая помощь — юридические консультации для семей участников СВО;
- День 2. Духовно-психологическая помощь. Эта работа ведется в штабах постоянно, но накануне дня рождения действия активистов будут особенно синхронизированы;
- День 3. Встреча с партнерами штаба. Сбор и отправка гуманитарной помощи бойцам и в приграничье или партнерские акции;
- День 4. Культурно-массовые мероприятия и подведение итогов.
Каждый день активисты комитета помогают бойцам и их семьям. «Для активистов КСВО это не работа, а веление сердца. Они отвечают на звонки поздней ночью, находят нужные слова, привозят продукты, помогают оформить документы, просто обнимают, когда слова не нужны», — резюмировали в правительстве.