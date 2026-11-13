18 тысяч активистов и 750 тысяч обращений: КСВО в Псковской области встречает четырёхлетие большой акцией

Свой четвертый день рождения комитет семей воинов Отечества встречает потоком добра. Как сообщили в пресс-службе правительства Псковской области, с 16 по 22 ноября региональные команды по всей стране выйдут на большую акцию «4 года КСВО — 400 добрых дел». У каждой команды — четыре добрых дела.

Изображение: пресс-служба правительства Псковской области

«За четыре года работы мы достигли многого: 18 тысяч активистов, 89 штабов по всей стране и в Абхазии, 750 тысяч обработанных сообщений, 53 образовательных проекта для актива, 23 тысячи культурно-массовых мероприятий и три тысячи встреч с молодежью. И за каждой из этих цифр — человек. За 750 тысяч сообщений — семья, которой мы помогли. Боец, которого не бросили. Мать, которая дождалась ответа. Ребенок, которому протянули руку. Мы не считаем обращения — мы считаем тех, кого не оставили в беде. И смело можем сказать: мы — сила на передовой нашего тыла, потому что за нами стоят люди, которым мы нужны», — отметила руководитель комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

Как добавили в правительстве региона, акция «4 года КСВО — 400 добрых дел» — это не разовое мероприятие. Это помощь семьям, поддержка участников СВО и их близких, развитие партнерства.

Механика расписана по дням:

День 1. Правовая помощь — юридические консультации для семей участников СВО;

День 2. Духовно-психологическая помощь. Эта работа ведется в штабах постоянно, но накануне дня рождения действия активистов будут особенно синхронизированы;

День 3. Встреча с партнерами штаба. Сбор и отправка гуманитарной помощи бойцам и в приграничье или партнерские акции;

День 4. Культурно-массовые мероприятия и подведение итогов.

«Это наш принципиальный выбор. Мы считаем такой формат важным, потому что он разворачивает фокус в сторону тех, кому нужна помощь. Мы хотим показать: добро — это ежедневная работа, а не разовая акция. И хотим заявить о главном — нам доверяют люди, и мы это доверие ценим: каждый звонок, каждое обращение, каждая просьба о помощи для нас — ответственность, которую мы подтверждаем делом», — подчеркнула Юлия Белехова.

Каждый день активисты комитета помогают бойцам и их семьям. «Для активистов КСВО это не работа, а веление сердца. Они отвечают на звонки поздней ночью, находят нужные слова, привозят продукты, помогают оформить документы, просто обнимают, когда слова не нужны», — резюмировали в правительстве.