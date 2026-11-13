Облачная погода ожидается на территории Псковской области 14 ноября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами образуется гололедица. Будет дуть умеренный ветер южных направлений умеренный, днем местами порывистый со скоростью 6-12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью и днем ожидается от 0 до +5 градусов.

В Пскове температура ночью прогнозируется от 0 до +2 градусов, днем — от +2 до +4 градусов.

Атмосферное давление низкое.