«Беседка»: О Всероссийской молодежной географической научной школе в ПсковГУ

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». В Псковском государственном университете завершает свою работу Всероссийская молодежная географическая научная школа «Историческая и политическая география постсоветского пространства».

О целях, миссии научной школы и ее главных итогах сегодня расскажут:

Кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории, начальник управления научно-исследовательской деятельности ПсковГУ Василий Фролов;

Научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Центр комплексного изучения проблем региональной безопасности» ПсковГУ Игорь Егоров;

Кандидат географических наук, доцент кафедры географии ПсковГУ Наталья Теренина.

На кого ориентировано мероприятие? Почему именно Псков стал площадкой для разговора о постсоветском пространстве? Каков возможный практический эффект от научной географической школы? Об этом и не только – в 18.30. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.