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Более 50% жителей Пскова считают необходимым учиться минимум раз в год - опрос

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53% жителей Пскова считают, что повышать квалификацию нужно минимум раз в год. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, опросив экономически активное население с 2 октября по 5 ноября 2026 года. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе компании.

Так, 30% респондентов считают достаточным проходить обучение ежегодно, ещё 23% выступают за курсы несколько раз в год. Каждый пятый (21%) полагает, что обновлять знания нужно раз в два-три года.

Ещё 6% опрошенных готовы учиться раз в четыре-пять лет, а 2% - раз в шесть-десять лет. При этом 7% уверены, что в их профессии ничего не меняется, поэтому дополнительное обучение не требуется.

Женщины чаще мужчин говорят о необходимости регулярно повышать квалификацию. Среди молодёжи до 35 лет эту позицию разделяют 54% опрошенных, в возрасте от 35 до 45 лет - 50%, а среди респондентов старше 45 лет - 45%.

Псковичи со средним профессиональным образованием чаще выпускников вузов готовы проходить обучение несколько раз в год.

Среди представителей разных профессий наиболее заинтересованы в регулярном повышении квалификации главные бухгалтеры (76%), бухгалтеры (68%), маркетологи, менеджеры по работе с клиентами и продажам (по 63%), а также аналитики (58%).

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