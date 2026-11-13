«Дневной дозор»: Нужно ли увеличивать штрафы за распитие алкоголя, курение и мелкое хулиганство?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли увеличивать штрафы за распитие алкоголя в общественных местах, курение в запрещенных зонах и мелкое хулиганство?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

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Правительство Российской Федерации внесло в Госдуму законопроект об увеличении административных штрафов за правонарушения, закрепленные в главе 20 КоАП РФ, — в том числе за распитие алкоголя в общественных местах, курение в запрещенных зонах и мелкое хулиганство. По мнению кабинета министров, действующие размеры наказаний не соответствуют текущей экономической ситуации и не стимулируют граждан к соблюдению закона.

Штрафы предлагается увеличить кратно. За курение, распитие алкоголя и появление нетрезвым на улице сумма взыскания должна вырасти до 1–3 тысяч рублей. Штраф за мелкое хулиганство предлагают поднять до 1–2 тысяч рублей, а за неповиновение полицейскому — до 7,5 тысяч рублей.

По мнению части экспертов, главная содержательная новация законопроекта – не столько сам факт повышения штрафов, сколько логика этих новелл: авторы поправок прямо называют это «восстановлением исходного уровня ответственности» в условиях инфляции, а не усилением наказания.

Есть ли какая-то взаимосвязь между стремлением пополнить бюджет и увеличением штрафов? Нужно ли увеличивать наказание за распитие алкоголя в общественных местах, курение в запрещенных зонах и мелкое хулиганство? Поможет ли увеличение санкций бороться с этими нарушениями? Будем разбираться сегодня в программе «Дневной дозор».

Начальник пресс-службы УМВД России по Псковской области Антон Морозов представил статистику по протоколам, составленным по нескольким правонарушениям, ответственность за которые закреплена в главе 20 КоАП РФ.

«Статистика показывает интересную динамику по ряду административных правонарушений. Так, заметно снизилось количество протоколов за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ): с 1 557 за аналогичный период прошлого года до 1 157 в этом. Аналогичная тенденция — по фактам появления в общественных местах в состоянии опьянения (статья 20.21 КоАП РФ): здесь число нарушений сократилось с 1 195 до 822 протоколов. Существенно меньше стало и случаев распития алкоголя в общественных местах: 1 722 протокола против 2 457 годом ранее. При этом фиксируется небольшой рост нарушений, связанных с курением в запрещённых местах (статья 6.24 КоАП РФ) — с 159 до 171 протокола. В целом же динамика говорит о том, что обстановка на улицах становится спокойнее.

Депутат Госдумы Антон Мороз считает повышение штрафов обоснованной мерой. Парламентарий назвал главную цель таких санкций.

«Ответственность за эти деяния предусмотрена кодексом об административных правонарушениях. Проблема действительно актуальна. Такие нарушения носят массовый характер и затрагивают право граждан на комфортную и безопасную среду. Я считаю, что повышение штрафов — мера обоснованная. Юридически это называется усилением превентивной функции наказания. Если штраф сопоставим с мелкой покупкой, человек не воспринимает его как наказание. Когда же санкция ощутима для бюджета семьи, мотивация соблюдать закон возрастает. Особенно это важно для повторных нарушителей. Для них можно предусмотреть ещё большее усиление ответственности. Поступления от штрафов сравнительно невелики и не могут быть самоцелью. Ключевая цель этого нормативного акта — профилактика правонарушений. Более того, если мера сработает, нарушений станет меньше, и собирать мы будем меньше. И в этом успех, а не провал политики, предусмотренной данным нормативным актом. Важно помнить: штраф не единственный инструмент. Он должен работать в комплексе с деятельностью участковых, уполномоченных и профилактическими мерами. Если резюмировать, повышение штрафов — не карательная, а профилактическая мера, направленная на воспитание правовой культуры. Подход должен быть взвешенным. Но и терпеть откровенное неуважение к общественному порядку мы не должны».

Председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области, полковник милиции в отставке Джемал Малышев полагает, что достаточно и тех штрафов, которые регламентированы законом сейчас. Он выделил то, на что, по его мнению, необходимо обращать внимание, а также высказал свою позицию по взаимосвязи штрафов и стремления властей пополнить бюджет.

«Всё дело в том, что те, кто курит и пьёт, уже потерпели из-за своей вредной привычки. Я думаю, что штрафы не повлияют на их тягу к спиртному и табаку. А мелкое хулиганство — смотря какое. Например, нецензурная брань: человека могла облить из лужи проезжающая машина, он выругался, это услышали все — и это уже мелкое хулиганство. Всё надо смотреть конкретно. Поводы бывают очень разные. Я думаю, что достаточно и этого. Просто надо, чтобы было обязательное привлечение к ответственности. Не время от времени, а обязательно, чтобы нарушители понимали, что любое их нарушение будет зафиксировано и по нему примут соответствующие меры. Наверное, в этом и дело. Связывать штрафы с бюджетом выглядит по меньшей мере цинично: повышаем их для того, чтобы улучшить бюджет. Это, наверное, некрасиво выглядит. Ведь цель какая? Наказание нарушителей, профилактика, предупреждение дальнейших нарушений, демонстрация отрицательного отношения общества, закона и государства к их действиям. Они приносят вред не только себе, но и окружающим. Поэтому связывать это с бюджетом, наверное, я бы не стал».

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Гордумы Юлия Пожидаева считает, что нужно увеличивать не штрафы, а улучшать механизм контроля за исполнением закона. Что касается пополнения бюджета за счет штрафов, то здесь нужно разобраться, для чего мы увеличиваем наказание, полагает депутат.

«Логично ли увеличить штрафы и при этом некому будет штрафовать? Я всегда говорю о том, что в первую очередь это должно контролироваться. Если каждый случай будет фиксироваться и человек будет оштрафован, я думаю, что очень быстро все этому научатся. А если закон принят, штрафы увеличены, но чёткого механизма, как это должно происходить, нет, то толку от этого не будет. Я не думаю, что это вообще должно быть увеличением федерального бюджета. Такие штрафы должны оставаться в местном бюджете. Они должны быть. Просто если это будет постоянно контролироваться, любой случай будет фиксироваться и выписываться штраф, то очень быстро все привыкнут к этому. Здесь вопрос, для чего мы это делаем? Мы делаем это для того, чтобы на улицах был порядок, чтобы люди не пили, не курили в неположенных местах, либо для увеличения бюджета? Я считаю, что для первого. Это должно быть для наведения порядка».

Коллега Юлии Пожидаевой по комитету Григорий Стороненков выделил наиболее важный фактор сокращения числа правонарушений, нежели увеличение штрафов. Что касается пополнения бюджета за счет ужесточения санкций статей КоАП, то в этой части депутат выступает за снижение доли средств, полученных от штрафов, по естественным причинам. По его мнению, это стало бы показателем уменьшения числа правонарушений.

«Скорее всего, увеличение штрафов за те или иные правонарушения будет являться сдерживающим фактором и в какой-то степени повлияет на количество этих правонарушений. Я бы не сказал, что это коренным образом их исключит. А вот уменьшить на какой-то процент — да. Но тут ещё очень важный момент — выявление и реализация этих правонарушений. Хотя у нас достаточно много видеокамер установлено в общественных местах, в скверах, парках, и количество их увеличивается. Но кто-то должен заявить. И тогда фиксация будет уже полной. Гражданин заявляет, полицейские просматривают видеокамеры, действительно это было, имело место — тогда это будет действенно. Тут ещё надо участие самих жителей в этом процессе. Равнодушие ведёт к безнаказанности».

А вот депутат Псковской городской Думы, член комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Денис Иванов считает, что, к сожалению, граждане зачастую понимают наказание только рублем. Он пояснил, за счет каких ключевых источников пополняется бюджет.

«Поможет. Помните, у нас люди не пристёгивались? Как только ввели штраф 500 рублей, сразу пристёгиваются. Так что поможет. Если штрафы будут кратными, всё будет хорошо. Я могу сказать за наш город: мы получаем деньги только от муниципальных штрафов и, грубо говоря, только от доходной части. От подоходного налога жители платят. Чем больше жителей, тем лучше для бюджета города. А во-вторых, соответственно, всё остальное уже не к нам идёт».

Подводя итог сегодняшней программы, можно отметить, что наши собеседники придерживаются позиции, что штрафы в первую очередь нужны для того, чтобы на улицах нашей страны стало спокойнее, а не для пополнения бюджета. А вот в части необходимости ужесточения наказания по определенным статьям мнения спикеров разошлись: одни говорят о том, что размеры штрафов нужно увеличивать, а другие считают, что это неправильный путь, важнее работать над улучшением контроля за исполнением действующего закона.

Александра Мошина