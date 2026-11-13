Юрий Бурлин: Конкурс на лучшее летнее оформление — возможность сделать Псков красивее

Церемонии подведения итогов конкурса «Лучшее летнее оформление‑2026» в рамках туристического проекта «Псковские каникулы» прошла 11 ноября. Как сообщил депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1 Юрий Бурлин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», он был одним из членов жюри конкурса.

Фотографии: пресс-служба администрации города Пскова

Юрий Бурлин отметил, что он очень рад, что предприниматели, образовательные учреждения и неравнодушные жители не просто украшают свои пространства, но и получают поддержку и признание от администрации города и области.

«Благодаря их усилиям Псков этим летом стал ещё красивее, уютнее и гостеприимнее. Особенно приятно, что среди победителей и призёров — объекты нашего округа в самом центре города: кафе "АнтрактЪ", бутик‑отель "Мстиславский", кафе "Крем‑Брюле", а также творческая мастерская "По Душе"», — добавил депутат.

По мнению Юрия Бурлина, одним из важнейших пластов проекта является участие школ и детских садов. Благодаря детям в конкурс включилось большое количество участников и номинантов, а конкуренция была действительно высокой. Победителями среди социальных объектов стали Естественно‑математический лицей № 20, детские сады № 44 «Снегирёк» и № 18 «Солнышко».

Отдельно депутат поздравил победителей номинации «Народная инициатива» — Ольгу Перову, Ирину Каплан и Екатерину Петрову.