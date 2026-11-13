Переходящее знамя «Лучший студенческий отряд Псковской области» учредил Михаил Ведерников

Переходящее знамя «Лучший студенческий отряд Псковской области» учредил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, следует из постановления, опубликовано на портале нормативно-правовых актов Псковской области.

«Учредить переходящее знамя губернатора Псковской области "Лучший студенческий отряд Псковской области"», - говорится в документе.

Знамя вручается отряду, ставшему победителем в конкурсе «Лучший студенческий отряд Псковской области». Оно является формой государственной поддержки студотрядов в регионе и осуществляется с целью повышения авторитета и поощрения деятельности отряда.

Студотряд, поощренный знаменем, имеет право использовать его на торжественных мероприятиях, проводимых с участием отряда.