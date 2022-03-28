Общество

Сэкономить на листах А4 призвал «Псковэнергосбыт»

Сэкономить на листах А4 призвали индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в АО «Псковэнергосбыт». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

«"Электронный документооборот" - недавно эти слова символизировали прогресс и удобство, а теперь это еще и возможность сэкономить. Переориентироваться на цифровые технологии заставляют новые цены на офисную бумагу. Действительно, зачем тратить "золотые" пачки А4 и импортный тонер, если все задачи традиционного обмена документами можно решить по-другому», - отметили в компании.

«Псковэнергосбыт» призвал индивидуальных предпринимателей и юридические лица перейти на электронный документооборот и снизить и материальные, и временные затраты. Так, полный отказ от печати на бумаге позволяет быстрее и проще обмениваться письмами, получать первичные документы (счета, акты выполненных работ, акты сверки, счета-фактуры), снизить затраты на их хранение и проверку, а также упростить представление отчетности в контролирующие органы.

Отправлять электронные документы, получать и обрабатывать первичные документы организация может после регистрации на портале оператора ЭДО. Для работы необходимы только компьютер с выходом в интернет и действующая электронная подпись. Можно использовать ту же подпись, что и для сдачи электронной отчетности, или бесплатно получить новую у своего оператора ЭДО.

При этом в личном кабинете на портале оператора будут все входящие документы как от АО «Псковэнергосбыт», так и от других поставщиков, работающих в самых разных отраслях (водоснабжение, телекоммуникации, производство, торговля и так далее).

Что нужно сделать для перевода на электронный документооборот с АО «Псковэнергосбыт»:

Нужно написать заявление в договорной отдел на адрес: dogovor@pskovenergoagent.ru. В заявлении указать контактное лицо и, при наличии, оператора ЭДО, с которым ведется работа.

При невозможности использования оператора ЭДО «Тензор.Сбис» сотрудники компании настроят обмен документами с любым другим оператором.