Общество

Лекарственные препараты в аптеках есть — облздрав

Лекарственные препараты в аптеках есть. Об этом сообщил комитет по здравоохранению Псковской области, отвечая на вопрос подписчика на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

«Когда лекарства вернуться в аптеки?» — спросила женщина.

«Лекарственные препараты в аптеках есть. Действительно, дефицит некоторых препаратов наблюдался. Аптечные организации отслеживают наличие данных лекарственных препаратов в предложениях поставщиков ежедневно», — ответили в органе исполнительной власти.

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«Когда появиться лекарство "Карбамазепин"? Нигде не найти», — посетовала женщина.

«По данному лекарственному препарату уточняем. Аптеки активно отслеживают появление препарата в предложениях поставщиков и делают заказы при первой возможности. Отечественные производители (АО ФП "Оболенское", АО "Алиум", АО "Алси-Фарма") вводили препарат в гражданский оборот на протяжении всего 2022 года. Последняя дата ввода — 21 марта 2022 (был введен "Карбамазепин" таблетки 200 мг № 10, производства АО "Алиум", Россия). Ожидается поступление препарата в аптеки города Пскова и Псковской области», — добавили в комитете.