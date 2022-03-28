Коронавирус выявили еще у 150 жителей Псковской области

У 150 жителей Псковской области выявили коронавирус за прошедшие сутки. Всего в регионе зафиксировали 106 953 случая COVID-19, сообщает официальный телеграм-канал региона.
Выздоровели от COVID-19 за прошедший день 42 человека, всего - 104 425. Скончались 1727 пациентов, в том числе четыре летальных случая произошли вчера.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 33828/27
Великие Луки – 16511/25
Бежаницкий район – 1371/0
Великолукский район – 2600/2
Гдовский район – 1866/1
Дедовичский район – 2758/9
Дновский район – 880/0
Красногородский район – 961/0
Куньинский район – 957/1
Локнянский район – 1036/0
Невельский район – 4886/13
Новоржевский район – 1129/6
Новосокольнический район – 3103/5
Опочецкий район – 3203/8
Островский район – 5084/8
Палкинский район – 1001/6
Печорский район – 2449/2
Плюсский район – 1685/5
Порховский район – 3732/6
Псковский район – 8648/3
Пустошкинский район – 1299/1
Пушкиногорский район – 1439/4
Пыталовский район – 1441/0
Себежский район – 2593/2
Стругокрасненский район – 1776/13
Усвятский район – 670/3
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.