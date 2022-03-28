Общество

Коронавирус выявили еще у 150 жителей Псковской области

У 150 жителей Псковской области выявили коронавирус за прошедшие сутки. Всего в регионе зафиксировали 106 953 случая COVID-19, сообщает официальный телеграм-канал региона.

Выздоровели от COVID-19 за прошедший день 42 человека, всего - 104 425. Скончались 1727 пациентов, в том числе четыре летальных случая произошли вчера.

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Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 33828/27

Великие Луки – 16511/25

Бежаницкий район – 1371/0

Великолукский район – 2600/2

Гдовский район – 1866/1

Дедовичский район – 2758/9

Дновский район – 880/0

Красногородский район – 961/0

Куньинский район – 957/1

Локнянский район – 1036/0

Невельский район – 4886/13

Новоржевский район – 1129/6

Новосокольнический район – 3103/5

Опочецкий район – 3203/8

Островский район – 5084/8

Палкинский район – 1001/6

Печорский район – 2449/2

Плюсский район – 1685/5

Порховский район – 3732/6

Псковский район – 8648/3

Пустошкинский район – 1299/1

Пушкиногорский район – 1439/4

Пыталовский район – 1441/0

Себежский район – 2593/2

Стругокрасненский район – 1776/13

Усвятский район – 670/3

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.