О частых ошибках при заполнении документов организациями рассказали псковские юристы

Псковские юристы проанализировали основные ошибки, которые допускали при оформлении документов некоммерческие организации в 2021 году, и дали рекомендации по их исправлению. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Минюста России по Псковской области.
Типичные ошибки и нарушений при оформлении документации юристы разделили на три группы:
К типичным ошибкам, связанным с ненадлежащим оформлением документов, можно отнести следующие:
1. Ошибки, допускаемые при заполнении форм документов, необходимых для государственной регистрации некоммерческой организации:
Каждый документ, содержащий более одного листа, должен представляться в прошитом, пронумерованном виде. Количество листов подтверждается подписью заявителя или нотариуса на обороте последнего листа на месте прошивки. Если какие-либо листы приложений к заявлению не заполняются, то они не предоставляются. Количество листов подтверждается подписью заявителя или нотариуса на обороте последнего листа на месте прошивки.
По закону все документы, кроме учредительных документов некоммерческой организации, представляются для государственной регистрации в двух экземплярах, один из которых должен быть подлинником. Учредительные документы (уставы, учредительные договоры) представляются в трех экземплярах.
2. Наличие недостоверных сведений в представляемых документах:
Следует обратить внимания на то, что госпошлина за государственную регистрацию (при создании или изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица) оплачивается способом, подтверждающим, что платеж осуществлен от имени данного юридического лица и за счет его собственных средств, добавили в управлении.
Надлежащие реквизиты для уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию некоммерческих организаций размещены на сайте управления Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области в разделе некоммерческих организаций.
1. Невыполнение требований пункта 42 Административного регламента, согласно которому в протоколе, представляемом для государственной регистрации некоммерческой организации, необходимо указывать список лиц (учредителей, участников или членов), присутствующих на заседании полномочного органа.
2. Представление протокола, содержащего более одного листа, не прошитым, не пронумерованным, без подписи заявителя на обороте последнего листа на месте прошивки, что не отвечает требованиям пункта 41 Административного регламента.
3. Несоблюдение правил оформления протокола в части его подписания. Согласно п. 3 ст. 181.2 Гражданскому кодексу Российской Федерации (далее – ГК РФ), протокол подписывается председателем и секретарем заседания полномочного органа, в протоколе указывается дата, время и место проведения.
4. Представленный на государственную регистрацию протокол общего собрания учредителей не соответствует требованиям ст. 181.2 ГК РФ в части отсутствия сведений о лицах, проводивших подсчет голосов (п.п. 4 п. 4).
5. В протоколе учредительного собрания общественной организации отсутствуют сведения о создании и об утверждении устава.
6. В представленном решении учредителя допущены орфографические ошибки при склонении наименования некоммерческой организации.
При подаче документов на государственную регистрацию типичные ошибки допускаются в выписке из протокола учредительного съезда (конференции) или общего собрания, заседания высшего органа управления (высшего руководящего органа) организации, содержащей решение о создании некоммерческой организации, об утверждении учредительных документов и об избрании (назначении) органов (о формировании руководящих и контрольно-ревизионных органов). При оформлении выписки из протокола (протокола, решения) необходимо учитывать общие требования к оформлению протокола. Указанная выписка в обязательном порядке должна включать:
1. Не прописана структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов управления некоммерческой организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени некоммерческой организации в нарушение ст. 28 Федерального закона «О некоммерческих организациях» в Уставе некоммерческой организации.
2. В учредительных документах некоммерческой организации не определен предмет деятельности организации, порядок внесения изменений в учредительные документы организации, порядок использования имущества организации в случае ее ликвидации, источники формирования ее имущества, что не отвечает требованиям ст. 14 Федерального закона «О некоммерческих организациях».
3. Нарушаются требования п. 5 ст. 3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», согласно которым некоммерческие организации вправе иметь символику – эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, описание которой должно содержаться в учредительных документах. Однако, уставы некоммерческих организации не содержат положений описывающих эмблемы.
4. В решении о создании некоммерческой организации отсутствует информация о порядке, размере, способах и сроках образования имущества, необходимого для осуществления приносящей доход деятельности, что является нарушением п. 3 ст. 50.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5. Нарушение п. 3 ст. 7 Федерального закона «О некоммерческих организациях». В уставе Фонда указано, что попечительский совет является высшим органом управления Фондом.
6. Наименование общественного объединения не содержит указание на характер его деятельности (нарушение ст. 28 Федерального закона «Об общественных объединениях»).
7. В учредительных документах указано, что некоммерческая организация вправе осуществлять иные виды деятельности, а также может осуществлять предпринимательскую деятельность. Вместе с тем, какой именно деятельностью в учредительных документах не отражено. Это является нарушением п. 1 статьи 49 ГК РФ, некоммерческая организация не наделена законом способностью иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, то есть она обладает специальной правоспособностью.
В соответствии с п. 2 ст. 52 ГК РФ, п. 3 ст. 14 Федерального закона «О некоммерческих организациях» в учредительных документах некоммерческой организации должен быть отражен предмет ее деятельности, то есть совокупность видов деятельности, посредством которых достигаются общественно-полезные цели, предусмотренные учредительными документами. Следовательно, некоммерческая организация имеет право осуществлять только ту деятельность, которая закрепляется в ее учредительных документах и соответствует целям создания.
Чтобы не допустить ошибок при оформлении документов, предоставляемых для государственной регистрации, нужно рекомендовать заявителям следующее: