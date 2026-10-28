Контроль за квалификацией псковских охотников переведут на региональный уровень

Правительство региона возьмет на себя экзаменацию охотников и учет звероводческих хозяйств. Соответствующий законопроект рассмотрел комитет Законодательного Собрания Псковской области по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и землепользованию 28 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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Законопроект закрепляет за исполнительными органами власти региона право проверять знания охотников и вести учет звероводческих хозяйств. Документ реализует положения федерального закона № 617-ФЗ и статьи 44 федерального закона № 414-ФЗ.

Теперь региональные ведомства самостоятельно смогут организовывать и проводить экзамены по охотничьему минимуму. Также исполнительная власть будет определять результаты тестирования претендентов на получение охотничьих билетов. Этот шаг переводит контроль за квалификацией охотников на региональный уровень.

Дополнительно власти Псковской области берут на себя функцию ведения реестра разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов. Региональный реестр охватит хозяйства, где животные обитают в полувольных условиях или искусственно созданной среде. Исключение составят лишь краснокнижные виды.

«У нас во всех муниципальных округах есть общедоступные охотничьи угодья?» - поинтересовался депутат Олег Савельев.

«Где-то их нет. Федеральных норм по общедоступным угодьям нет. Есть норматив, который из года в год понижается», - ответил министр природных ресурсов и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

«Процент у нас в области выполняется», - заметил председатель профильного комитета Заксобрания Андрей Козлов.

«30-дневный срок нельзя делить?» - спросил депутат Игорь Романов.

«Тогда это будет не 30-дневный срок. Его можно разделить на два срока. Вариант, который мы предлагаем, самый хороший для охотников и плохой для нашего министерства, потому что погрязнем в текущей работе. Потому что тогда охотник в любой момент сможет прийти к нам за лицензией. Сейчас более совершенного варианта мы предложить не можем», - пояснил Виктор Мусатов.

«У меня есть предложение. В данной редакции внести поправку, что настоящий закон вступал в силу с 1 ноября 2026 года», - предложил Андрей Козлов.

«Если это улучшает работу закона, то такая поправка допускается», - отреагировала прокурор Ольга Колесникова.

Законопроект поддержан единогласно.