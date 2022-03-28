Общество

Стали известны участвующие в голосовании на благоустройство объекты в Пскове

В Пскове определили общественные территории для проведения голосования по выбору объектов для благоустройства в 2023 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин.

Фото: Борис Елкин / Telegram

В список включили семь территорий, расположенных по следующим адресам:

между домами №35 и 43 на Рижском проспекте,

у дома №49 на Рижском проспекте,

между домами №77 и 81 на Рижском проспекте,

у дома №26 на улице Пригородной,

между домами №23а и 21 на Октябрьском проспекте, №23 на улице Металлистов и №8 на улице Гражданской,

у дома №15 на улице Госпитальной,

на улице Отрадной, на берегу реки Великой.

Во всех проектах планируется благоустройство с установкой детской площадки. Отдать свой голос за ту или иную территорию можно будет с 15 апреля по 30 мая на единой федеральной платформе «Формирование комфортной городской среды». Для участия необходимо авторизоваться на сайте через подтвержденную запись на «Госуслугах» или по номеру телефона. Голосовать могут псковичи старше 14 лет.