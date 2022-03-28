Общество

Эксперт рассказала, каким специалистам в Псковской области трудно найти работу

Чаще всего за содействием в поиске работы в Псковской области обращаются экономисты, юристы, бухгалтеры, инженеры, повара и водители автомобилей. Об этом в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «ПЛН FM» в Пскове (102.6 FM) сообщила заместитель председателя комитета по труду и занятости Псковской области Нина Бухмиллер.

«В данный момент работодателями заявлено 9 476 вакантных рабочих мест. Наиболее востребованными являются подсобные рабочие, оператор свиноводческих ферм, военнослужащий, врач, медицинская сестра, водитель автомобиля, слесарь. В числе обратившихся за содействием в поиске работы преобладают экономисты, юристы, бухгалтеры, инженеры, повара, водители автомобиля», - рассказала Нина Бухмиллер.

По ее словам, доля вакансий по рабочим специальностям составляет 63,2%, из них наиболее востребованы подсобные рабочие и операторы свиноводческих комплексов. Средняя заработная плата по вакансиям для рабочих составляет 25,8 тысячи рублей, при этом самые высокие зарплаты предлагают операторам производственных установок, сборщикам и водителям, в среднем — 28,5 тысячи рублей.

«У нас с комитетом по образованию Псковской области заключено соглашение. Предметом этого соглашения является введение сторонами совместной деятельности по трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций региона. В рамках этого соглашения мы взаимодействуем со всеми образовательными организациями, проводим ярмарки вакансий, мониторинг риска нетрудоустройства выпускников, проводим встречи с выпускниками и студентами и так далее», - добавила заместитель председателя комитета по труду и занятости Псковской области.