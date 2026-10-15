Потребление алкоголя в России упало до минимума за последние 30 лет

Потребление алкоголя в России в сентябре упало до 7,47 литра на душу населения, что стало новым минимумом с 1996 года, следует из данных статистики, которые изучило «РИА Новости».

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Россияне с начала года сократили употребление спиртного на 0,59 литра в спиртовом эквиваленте - до 7,47 литра на душу населения за последние 12 месяцев.

Настолько низкое потребление до этого было в 1996 году: тогда оно, согласно официальным данным, оценивалось в 7,3 литра в расчете на одного человека.

В открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи спиртного. При этом в 1990-х годах, по данным научных исследований, значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около двух третей в продажах.

Житель Москвы в среднем потреблял за последний год 4,39 литра алкоголя, а Санкт-Петербурга — 5,83 литра. В Новосибирской области за год было выпито 7,8 литра на человека, в Татарстане — 9,63 литра, а в Свердловской области — 9,84 литра.