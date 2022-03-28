Общество

Результаты проведенной независимой оценки качества услуг в Пскове обсудили в областном Собрании

Обязательный публичный отчет губернатора о результатах оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания обсудили члены комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 29 марта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на заседании комитета рекомендовали провести независимую оценку качества услуг в Пскове.

«Независимая оценка качества услуг — одна из форм общественного контроля. Она предоставляет информацию о качестве услуг, их доступности, доброжелательности сотрудников и так далее. Цель — повышение качества деятельности организаций в указанных сферах. Независимая оценка проводится не чаще одного раза в год. В 2021 году она не проводилась в связи с эпидобстановкой», — рассказала исполняющая обязанности председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.

«В отчете есть одна общественная организация... На каком основании она обследовалась?» — спросил вице-спикер, председатель парламентского социального комитета Игорь Дитрих. Первый заместитель председателя областного комитета по социальной защите Татьяна Селиверстова ответила, что комитет имеет право проводить независимую оценку услуг, оказываемых организацией «Я и ты», входящей в реестр поставщиков, а также давать рекомендации по результатам оценки. Начальник правового управления областного Собрания Любовь Цибулькина не согласилась, на ее взгляд, организация не может входить в список проверяемых.

Председатель Общественной палаты региона Наталья Горбачева назвала отчет социального комитета серьезным и вдумчивым. «Возникший спор больше юридический. На наш взгляд, такие организации не только можно проверять, но и нужно проверять», — подчеркнула она.

«Почему в музее Невеля число респондентов составило 456 человек? Почему их так много?» — задал вопрос Игорь Дитрих.

«Там были запланированы посещения по программе "Пушкинская карта", поэтому было большое количество ребят и подростков. Цифры реальные», — заверила председатель областного комитета по культуре Ольга Тимофеева.

В итоге социальный комитет рекомендовал рассмотреть этот вопрос на сессии регионального парламента, которая состоится 31 марта.