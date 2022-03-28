Общество

В Псковской области планируют увеличить расходы на покупку учебников в школы

Гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях и методики расчета субвенций местным бюджетам на обеспечение этих гарантий обсудили на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 29 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В представленном проекте закона Псковской области предлагается изменить, а именно увеличить, размер прочих расходов при реализации общедоступного бесплатного начального, основного, общего среднего и общего образования. В частности, в общеобразовательных организациях региона в 2022 году предлагается увеличить до 4%, до 5% - в 2023, до 6% - в 2024 и так далее. Это расходы на закупку учебников и пополнение фондов школьных библиотек. Таким образом, разница в этом году составит уже 24 миллиона рублей», - доложил исполняющий обязанности председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков.

Заместитель председателя парламентского комитета по труду и социальной политике Елена Даньшова поинтересовалась, закроет ли проект потребность в учебниках с учетом перехода на новый федеральный государственный образовательный стандарт.

«Лукавить не будем, это поэтапные процедуры. Поэтому мы и предлагаем ежегодную индексацию», - ответил Андрей Ермаков.

Помимо этого, Елена Даньшова спросила, изменится ли методика расчета оплаты труда за внеурочную деятельность. По ее мнению, методика должна в корне измениться.

«Существуют разные подходы к этому вопросу. Эта позиция в принципе требует пересмотра подходов. Мы еще не догнали ту нормативную цифру в допобразовании, которую нужно догнать. У нас есть целый ряд предложений по этому поводу, ваши предложения и замечания мы обязательно учтем», - прокомментировал Андрей Ермаков.

В связи с чем происходят эти изменения в нормативах, поинтересовался вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян.

«Мы меняем их с связи с тем, что есть острейшая потребность в области по обновлению фонда учебной литературы. И это связано не только с изменениями ГОСТа и других требований, простыми словами - подходит срок годности», - подчеркнул Андрей Ермаков.