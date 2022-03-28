Общество

Власти объяснили, почему убирают таксофоны в псковских деревнях

Почему убирают таксофоны в деревнях Псковской области, объяснил и. о. начальника управления цифрового развития и связи администрации региона Виталий Рахманов. Пост он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: страница Виталия Рахманова в соцсети «ВКонтакте»

По его словам, все эти таксофоны были установлены в 2008 году в рамках организации «универсальной услуги связи». «На тот момент это было более чем оправдано. Во многих населенных пунктах они были единственным средством экстренной связи. Всего в нашей области было установлено более 7 тысяч таких телефонов. Наш регион занимает 2 место по количеству установленных таксофонов, уступая лишь Тверской области (7054 против 7500)», - рассказал Виталий Рахманов.

Сегодня, продолжил он, большинство деревень обеспечены услугами устойчивой мобильной связи. «Таксофоны перестали быть актуальны. Однако на поддержание их в работоспособном состоянии ежегодно выделяются немалые бюджетные средства. Именно поэтому Минцифра по поручению заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко запустила проект по демонтажу таксофонов», - отметил руководитель управления.

Под действие данного проекта попадают таксофоны, которые находятся в населенных пунктах с численностью населения более 1000 человек, и те, где суммарный телефонный трафик за 2021 год не превышает 36 минут (менее 3 минут в месяц).

Освободившиеся средства, добавил Виталий Рахманов, будут перераспределены на увеличение количества устанавливаемых базовых станций в рамках программы «Устранение цифрового неравенства 2.0».