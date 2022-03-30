Общество

Создание цифровой образовательной среды обсудили в Псковском районе

Создание цифровой образовательной среды обсудили руководители школ Псковского района в ходе совещания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

Участники встречи обменялись опытом работы в центрах образования цифровых и гуманитарных компетенций «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда» (ЦОС).

Руководители учебных заведений ознакомились с работой таких центров в Родинской и Моглинской школ, а также Тямшанской гимназии, которые открылись в 2020-2021 годах.

В настоящее время образовательные центры активно задействованы в учебном процессе: в них проводятся уроки ОБЖ, информатики, русского языка, математики и других предметов. Кроме того, там проходят кружки робототехники, занятия по проектной деятельности и подготовка к научно-практическим конференциям, конкурсам, олимпиадам, фестивалям.

В этом году в рамках реализации нацпроекта «Образование» откроются «Точки роста» в Остенской и Верхолинской школах, а центр ЦОС - в Москвинской. Всего в Псковском районе действуют 15 образовательных центров: в девяти школах - «Точка роста», еще в шести - кабинеты ЦОС.