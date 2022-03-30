Еще 145 жителей Псковской области заразились COVID-19, трое скончались

145 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 107 097 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Выздоровели 25 пациентов, всего — 104 450. Зарегистрировано еще три летальных случая, всего — 1730.
Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:
- Псков – 33859/31
- Великие Луки – 16525/14
- Бежаницкий район – 1372/1
- Великолукский район – 2600/0
- Гдовский район – 1875/9
- Дедовичский район – 2762/4
- Дновский район – 880/0
- Красногородский район – 963/2
- Куньинский район – 958/1
- Локнянский район – 1038/2
- Невельский район – 4894/8
- Новоржевский район – 1134/5
- Новосокольнический район – 3105/2
- Опочецкий район – 3213/10
- Островский район – 5095/11
- Палкинский район – 1001/0
- Печорский район – 2454/5
- Плюсский район – 1688/3
- Порховский район – 3745/13
- Псковский район – 8651/3
- Пустошкинский район – 1301/2
- Пушкиногорский район – 1439/0
- Пыталовский район – 1441/0
- Себежский район – 2607/14
- Стругокрасненский район – 1781/5
- Усвятский район – 670/0
- Иногородние (с 30.12.2020) - 46.