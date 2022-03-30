Общество

Еще 145 жителей Псковской области заразились COVID-19, трое скончались

145 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 107 097 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Выздоровели 25 пациентов, всего — 104 450. Зарегистрировано еще три летальных случая, всего — 1730.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах: