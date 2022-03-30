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Дмитрий Быстров: Я не позволю выпускать отловленных собак обратно на улицу

После отлова выпускать бездомную собаку обратно в среду никто не станет, поэтому приходится содержать животных в приютах до конца жизни или пока их не заберет новый хозяин. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразил глава района Дмитрий Быстров.

«По закону после отлова собаку надо выпустить обратно в среду, но жители не поймут, да и я не позволю этого сделать. Они, возможно, и становятся менее агрессивными, но это все еще собака, только с чипом, она все еще хочет есть, собаки могут снова сбиться в стаи и так далее. <...> Если я, взрослый мужчина, некомфортно себя чувствую рядом со стаей собак, что говорить о женщинах и детях», - сказал Дмитрий Быстров.

По его словам, главная проблема в вопросе отлова бродячих собак на территории Островского района — наличие ловцов. «Кто будет ловить — самая острая проблема, которую я вижу у нас в районе. Мы сотрудничали с одной жительницей города, но не нашли взаимопонимания, сложно было работать. Сейчас есть другие люди, которые этим занимаются, там есть подвижки, но проблема не исчезает. Некому ловить собак, нет ловцов. Они, может быть, и есть, но собаки умные — если стае кто-то доставляет неудобства, она начинает мигрировать, и на том месте, где ее увидели и пожаловались, она появится через 3-4 дня, а, может, и через неделю», - заметил глава района.

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Дмитрий Быстров добавил, что вопрос находится в актуальной повестке. В частности, к отлову животных предлагали привлекать кинологов, которые проходили службу в правоохранительных органах. При этом он подчеркнул, что деньги на отлов собак и место для их размещения в Островском районе есть.