В Псковской области изменится расписание пригородных поездов

В Псковской области с 9 по 16 апреля изменится расписание пригородных поездов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.
Так, будут отменены следующие пригородные поезда:
9 апреля
• №6804 Великие Луки - Нелидово на участке Великие Луки - Нелидово;
• №6803 Нелидово - Великие Луки на участке Нелидово - Великие Луки;
• №6952 Великие Луки - Земцы на участке Великие Луки - Земцы.
10 апреля
• №6958 Земцы - Нелидово на участке Земцы – Нелидово;
• №6957 Нелидово - Земцы на участке Нелидово - Земцы.
11 апреля
• №6804 Великие Луки - Нелидово на участке Великие Луки - Нелидово;
• №6803 Нелидово - Великие Луки на участке Нелидово - Великие Луки;
• №6951 Нелидово - Великие Луки на участке Нелидово - Великие Луки.
13 апреля
• №6804 Великие Луки - Нелидово на участке Великие Луки - Нелидово;
• №6803 Нелидово - Великие Луки на участке Нелидово - Великие Луки.
15 апреля
• №6804 Великие Луки - Нелидово на участке Великие Луки - Нелидово;
• №6803 Нелидово - Великие Луки на участке Нелидово - Великие Луки.
Информация об изменениях расписания пригородных поездов размещена на информационных стендах АО «МТ ППК», а также на сайтах АО «МТ ППК», Яндекс и ТУТУ.