Общество

В Псковской области изменится расписание пригородных поездов

В Псковской области с 9 по 16 апреля изменится расписание пригородных поездов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

Так, будут отменены следующие пригородные поезда:

9 апреля

• ​№6804 Великие Луки - Нелидово на участке Великие Луки - Нелидово;

• ​№6803 Нелидово - Великие Луки на участке Нелидово - Великие Луки;

•​ №6952 Великие Луки - Земцы на участке Великие Луки - Земцы.

10 апреля

•​ №6958 Земцы - Нелидово на участке Земцы – Нелидово;

• ​№6957 Нелидово - Земцы на участке Нелидово - Земцы.

11 апреля

•​ №6804 Великие Луки - Нелидово на участке Великие Луки - Нелидово;

•​ №6803 Нелидово - Великие Луки на участке Нелидово - Великие Луки;

• ​№6951 Нелидово - Великие Луки на участке Нелидово - Великие Луки.

13 апреля

•​ №6804 Великие Луки - Нелидово на участке Великие Луки - Нелидово;

• ​№6803 Нелидово - Великие Луки на участке Нелидово - Великие Луки.

15 апреля

•​ №6804 Великие Луки - Нелидово на участке Великие Луки - Нелидово;

•​ №6803 Нелидово - Великие Луки на участке Нелидово - Великие Луки.

Информация об изменениях расписания пригородных поездов размещена на информационных стендах АО «МТ ППК», а также на сайтах АО «МТ ППК», Яндекс и ТУТУ.