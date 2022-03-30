Общество

Ямальскую инициативу о разработке правил учета животных поддержали в Пскове

Разработку и принятие ветеринарных правил идентификации и учета животных обсудили на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С такой инициативой выступило Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа, которое планирует направить соответствующее обращение министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву. Суть обращения озвучил председатель парламентского экономического комитета Андрей Козлов.

В своем обращении парламентарии указывают, что федеральный закон от 27 декабря 2018 года №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» определяет требования к содержанию домашних животных. «Вместе с этим в Ямало-Ненецком автономном округе, как и в иных субъектах РФ, возникает проблема определения владельцев животных в ситуации отсутствия идентификации и учета животных», — говорится в документе.

Статья 2.4 закона РФ от 14 мая 1993 года №4979-1 «О ветеринарии» предусматривает наличие ветеринарных правил осуществления идентификации и учета животных, которые устанавливают порядок индивидуальной или групповой идентификации последних, перечень сведений, необходимых для такого учета, а также порядок их предоставления.

Перечень видов животных, подлежащих идентификации и учету, утвержден приказом Минсельхоза от 22 апреля 2016 года №161 «Об утверждении Перечня видов животных, подлежащих идентификации и учету» и включает в себя, в том числе, собак и кошек.

«Однако до настоящего времени нормативный правовой акт, регламентирующий вопросы осуществления идентификации и учета животных, не принят. При этом механизм идентификации в случае его определения в ветеринарных правилах способствовал бы своевременному получению информации о животном с целью возврата потерявшихся животных владельцам, исключения случаев проведения мероприятий с отловленными животными, имеющими владельцев (вакцинация, стерилизация, маркировка), и привлечения владельцев к административной ответственности в установленных случаях», — отмечают в обращении ямальские депутаты.

Если будет специальный учет животных, будет меньше проблем, а также будет проще привлечь к ответственности нерадивых владельцев питомцев, резюмировал Андрей Козлов.

Члены комитета поддержали инициативу ямальских коллег.