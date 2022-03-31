Общество

В УМВД прокомментировали участие в проверке налоговой на печорском заводе

Начальник регионального УМВД России Алексей Овсянников прокомментировал участие сотрудников полиции в проверке налоговой инспекции на печорском заводе ООО «Евро-Керамика», прошедшей после введения правительством на них моратория. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии регионального парламента сегодня, 31 марта.

Депутат Псковского областного Собрания Владимир Панченко поинтересовался, имеют ли право сотрудники УМВД, которые до введения моратория на проведение проверок бизнеса участвовали в них вместе с налоговой, делать это сейчас. «Правильно я понимаю, что вы их исключили?» - спросил он.

«Мы приостановили все проверки, кроме тех, где мы участвуем вместе с прокуратурой. Это посыл нашего премьер-министра Михаила Мишустина», - объяснил Алексей Овсянников.

«С какого числа, с 10 марта (дата введения моратория - ред.) или позже?» - добавил Владимир Панченко.

«С 10 марта, да», - ответил начальник УМВД.

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Владимир Панченко отметил, что 24 и 25 марта на предприятии «Евро-Керамика» налоговая возобновила проверку, приостановленную в конце года. «Налоговая считает, что не относится к федеральному надзорному органу, на который распространяется распоряжение правительства. В этой проверке участвовали три человека из УМВД, при их участии вскрыли кабинеты и изъяли оборудование. Как предприятию расценивать эти действия?» - задал вопрос депутат.

«Я знаю об этой ситуации, этих сотрудников отозвали из этой проверки. В те дни мы оказывали содействие налоговой инспекции. Сами мы ничего не изымали», - прокомментировал Алексей Овсянников.

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Ранее сообщалось, что предприятие ООО «Евро-Керамика» в Печорах приостановило работу в связи с проверкой налоговой инспекции, в ходе которой было изъято серверное оборудование. До этого, 10 марта, премьер-министр Михаил Мишустин объявил о введении моратория на проведение проверок бизнеса до конца текущего года.