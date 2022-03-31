Общество

Норматив на допобразование в IT-кубах появился в областном законодательстве

В Псковской области увеличили размер «прочих расходов» при реализации общедоступного бесплатного образования. Соответствующие изменения в региональное законодательство одобрили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В 2022 году «прочие расходы» возрастут с 3% до 4% от фонда оплаты труда педагогического персонала, а в течение последующих пяти лет будут повышаться на процент ежегодно. В среднем увеличение объему субвенции составит 22-24 миллиона в год.

Кроме того, вводится поправочный коэффициент для расчета нормативов, применяемый для доведения оплаты труда административно-хозяйственных, инженерно-технических работников, работников, обеспечивающих финансовую и хозяйственную деятельность, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, до минимального размера оплаты труда, установленного на соответствующий год федеральным законом.

Также вводится норматив на реализацию программ дополнительного образования детей в IT-кубах, созданных при общеобразовательных учреждениях в рамках национального проекта «Образование».

Законопроект единогласно поддержали в двух чтениях.