Водители СИМ в Пскове могут подтвердить свой возраст без документов

Для управления веломобилями, самокатами, сегвеями и другими средствами индивидуальной мобильности теперь достаточно предъявить Цифровой ID в мессенджере Макс по запросу сотрудника Госавтоинспекции для подтверждения совершеннолетия, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Это стало возможным благодаря сотрудничеству с обществом «Городская мобильность».

Цифровой ID – это сервис на базе мессенджера МAX, в котором можно хранить электронные документы, чтобы подтвердить свой возраст.