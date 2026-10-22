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Венера в субботу пройдет между Землей и Солнцем

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Нижнее соединение Венеры с Солнцем произойдет 24 октября, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН в четверг.

«Прохождение самой яркой планеты, Венеры, между Землёй и Солнцем произойдёт через два дня, в субботу. (...) Расстояние от Венеры до Земли при таком прохождении является минимальным и составляет около 40 миллионов километров», - говорится в сообщении лаборатории.

По данным ученых, со второй недели ноября Венера станет видна невооруженным глазом перед восходом Солнца.

«Полным же исключительно ярким блеском Венера вспыхнет в последних числах ноября, когда её светимость достигнет исключительных значений - около минус пятой звёздной величины, что сделает её самым ярким объектом на небе после Луны и Солнца», - сообщили в лаборатории.

По ее информации, следующее нижнее соединение Венеры с Солнцем состоится в 2028 году. «Нижнее соединение Венеры (...) происходит в среднем раз в 584 дня и последний раз наблюдалось в марте 2025 года», - отмечается в сообщении.

Нижнее соединение Венеры с Солнцем - это астрономическое явление, когда Венера оказывается между Землей и Солнцем, пишет «Интерфакс»

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