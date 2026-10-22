Третью за месяц попытку незаконного ввоза мяса пресекли на границе РФ в Псковской области

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора в Псковской области вновь пресекло попытку незаконного ввоза мясной продукции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, это уже третий подобный инцидент с начала октября.

На российско-латвийской границе в пункте пропуска Бурачки государственные инспекторы управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль партии готовых пищевых продуктов из мяса птицы, перевозимых из Словении в Москву.

В ходе проверки выявлено нарушение указания Россельхознадзора: зафиксировано поступление товара словенского предприятия, ветеринарная сертификация продукции которого приостановлена с 7 октября 2026 года для ввоза и транзита в/через территорию Российской Федерации.

Ввоз готовой продукции из мяса птицы на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате груза. Товар отправили назад на сопредельную территорию.