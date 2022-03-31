Общество

Совет по противодействию коррупции провел заседание в Пскове

Заседание Совета по противодействию коррупции муниципального образования «Город Псков» состоялось в четверг, 31 марта, под председательством заместителя главы Пскова Владимира Воробьева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ города

Информацию о ключевых изменениях в федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд озвучила руководитель управления ФАС по Псковской области Ольга Милонаец. Кроме того, она рассказала о стабилизационных мерах, принимаемых в свете последних политических и экономических событий в России и мире.

Представители администрации Пскова выступили с докладами о результатах антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов и действующих правовых актов администрации города в 2021 году и первом квартале этого года, а также о результатах проверки прокуратурой Пскова сведений о доходах и расходах муниципальных служащих администрации города.

В свою очередь представитель Контрольно-счетной палаты города проинформировала участников заседания о проведении тематических проверок расходования бюджетных средств в четвертом квартале прошлого года и первом квартале этого года.