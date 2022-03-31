Общество

Почти 70 тысяч иностранцев прибыли в Псковскую область в 2021 году

69 317 иностранных граждан прибыли в Псковскую область через контрольно-пропускные пункты в 2021 году, выехали — 74 022. Об этом говорится в информационно-аналитической записке о результатах деятельности УМВД по региону за 2021 год.

«Миграционная ситуация на территории области продолжает оставаться стабильной», – подчеркивается в документе.

На миграционный учет поставлено 28 466 иностранцев и лиц без гражданства, что составляет 41% от общего количества въехавших.

В результате деятельности ведомства по оказанию услуг и осуществлению контрольно-надзорных полномочий в сфере миграции в бюджеты различных уровней перечислили 198,812 миллиона рублей (госпошлина – 109,352 миллиона рублей, штрафы – 8,029 миллиона рублей, налог на доходы физических лиц – 81,431 миллиона рублей), рассказали в ведомстве.

На территории региона проведено 3 406 (в 2020 году - 1 771) мероприятий в сфере контрольно-надзорной деятельности. По их результатам выявлено 1 919 (+54,5 % к 2020 году) административных правонарушений по линии иммиграционного контроля, из которых 1 227 относится к несоблюдению правил въезда либо режима пребывания на территории страны (статья 18.8, статья 18.9 КоАП РФ).

Зарегистрировано 137 преступлений (в 2020 году - 116), из них 86 (в 2020 году - 62) – по статье 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина РФ, иностранца или лица без гражданства по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении); 51 (в 2020 году 54) – по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранца или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении).

«В прошедшем году явления или факторы, дестабилизирующие миграционную обстановку, места не имели. Межнациональных конфликтов, протестных проявлений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства не допущено», – добавили в ведомстве.