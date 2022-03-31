Общество

Обустройство амфитеатра в Корытово и благоустройство набережной реки Великой обсудили в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с главным архитектором региона Евгением Шапкиным проекты по развитию общественных территорий. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

«Обсудили проект благоустройства набережной реки Великой в Пскове от Ольгинского моста в сторону Мирожского монастыря. Здесь будет несколько зон: рекреационная, парковая, игровые площадки, пляжная зона. Поручил более подробно проработать зону пляжа, предусмотреть здесь детскую и волейбольную площадки, раздевалки», - рассказал Михаил Ведерников.

В этом году продолжится благоустройство инклюзивного парка в Корытово. «Местный рельеф позволяет обустроить там красивый амфитеатр, также планируется установить беседки, детские площадки, проложить специальные деревянные тропы и водную дорожку для ходьбы», - отметил губернатор.

В себежской Идрице продолжаются работы по благоустройству территории у мемориала «Знамя Победы». Планируется укладка газона и размещение вдоль дорожек и информационных стендов. Прорабатываем вопрос об установке на территории макетов противотанковых «ежей», добавил глава региона.