Общество

Пенсионный фонд досрочно перечислит пособия псковским семьям

Пенсионный фонд России досрочно перечислит жителям Псковской области ряд социальных пособий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения ПФР по региону.

Речь идет о мерах поддержки, которые с начала 2022 года переданы Пенсионному фонду России из органов социальной защиты населения: пособиях для семей с детьми, семей военных и сотрудников силовых органов, граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, владеющих транспортом и некоторых других.

Пособия, которые приходят гражданам на банковские счета, перечисляются в единый день выплаты – 3 числа каждого месяца. Поскольку в апреле этот день выпадает на выходной день – на воскресенье, то граждане, которые выбрали такой способ доставки выплат, получат средства 1 апреля.

В ПФР напомнили, что существует два способа получения пособий – через кредитную организацию или через организацию почтовой связи. Сроки перечисления средств в них отличаются и зависят от графика выплат. Для зачисления средств на банковские карты установлен единый выплатной день: средства за прошедший месяц поступают 3 числа текущего месяца. Если этот день выпадает на выходной или праздничный, то выплаты сдвигаются на более ранние сроки.