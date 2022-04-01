Общество

В «Псковских тепловых сетях» продолжают ревакцинацию сотрудников от COVID-19

В муниципальном предприятии «Псковские тепловые сети» продолжают ревакцинацию сотрудников от коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«В свете всех происходящих геополитических событий стали забывать, что у нас имеются и другие проблемы, которые никуда не ушли: мы говорим о COVID – 19. Сначала нас активно критиковали за то, что руководство предприятия приняло очень жесткую политику по отношению к этой болезни. Бытовало мнение, что это выполнение поручений вышестоящего руководства, погоня за статистикой и так далее. Мы продолжали повторять, что смысл здесь не в цифрах, показателях, а все это только забота о личном составе и энергетической безопасности горожан. Только спустя без малого 2 года с момента начала пандемии все встало на свои места. Стало отчетливо видно, кто работал на статистику, а кто на благо людей. Наше предприятие продолжает активную работу, связанную уже не с вакцинацией, а ревакцинацией личного состава», — рассказали в ПТС.

В пресс-службе подчеркнули, что работники предприятия понимают всю важность и значимость этой работы и продолжают записываться на ставшие уже плановыми прививки. «Раньше сотрудники записывались на прививки от гриппа, а сейчас — от COVID-19. Кто теперь может сказать, что работа проводится в деспотичной манере, что все это из-под палки? Нашим коллегам из отдела охраны труда снова пришлось долго готовить списки, обзванивать участки, уточнять информацию по каждому конкретному сотруднику. Работа проведена титаническая. Но, как ни странно, на этом их работа не закончилась. После уточнения численного состава подготовили списки, заказали карточки из поликлиники, после этого проконтролировали правильность заполнения заявлений, проверили сертификаты, чтобы точно знать, что у конкретного человека прошел необходимый временной период», — продолжили в ПТС.

В пресс-службе подчеркнули, что организовать порядка 50 человек для ревакцинации — непростая задача, поскольку необходимо обеспечить соблюдение социальной дистанции, измерение температуры и другие меры предосторожности.

Некоторым сотрудникам предприятия, желающим пройти ревакцинацию, отказали, поскольку не прошло полгода с момента последней прививки от COVID-19, а других не допустили к ревакцинации, так как их не было в списках, а вакцины привезли строго ограниченное количество.