Общество

Профсоюзы Псковской области и Минска подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве подписали профсоюзы образования Псковской области и Минска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Псковской областной организацией профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации и Минской городской организацией Белорусского профессионального союза работников образования и науки. Свои подписи поставили руководители организаций – Лариса Волкова и Наталья Горбачева.

Предметом соглашения стало объединение усилий в достижении и укреплении дружбы и сотрудничества организаций профсоюзов. Стороны договариваются взаимодействовать в сфере социально-экономических, культурных и других вопросов в интересах членов профсоюза, поощряя прямые связи между Минском и Псковской областью.

В церемонии приняли участие председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и председатель Минской областной организации Профсоюза работников образования и науки Татьяна Апранич.

В рамках встречи коллеги посетили международную выставку «Отдых-2022», в которой участвует объединенная команда специалистов профсоюзных санаториев Псковской области.