Общество

Более 15 тысяч детей побывают в летних лагерях Псковской области

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова обсудила с руководством профильных комитетов и главами районов подготовку к летней оздоровительной кампании на совещании, которое прошло в режиме видео-конференц-связи сегодня, 1 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Так, исполняющий обязанности председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков проинформировал, что оздоровительный сезон начнется 28 мая. Ожидается, что в этом году детские областные лагеря посетят свыше 15 тысяч детей. Количество отдыхающих по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем на тысячу человек.

В организации летней кампании примут участие 173 оздоровительных лагеря, в том числе 12 загородных, один санаторно-оздоровительный, а также 160 дневных учреждений. Продолжительность смен в загородных лагерях составит 21 день, смен отдыха и досуга, профильных смен — 18 дней. Сейчас идет подготовка инфраструктуры и подбор кадров.

Андрей Ермаков обратил внимание, что на оплату путевок в бюджетах районов и городов предусматривается более 4,6 миллиона рублей. Эта сумма позволит оздоровить 2 650 детей в дневных лагерях. Не предусмотрены средства на данные цели в Дедовичском, Новосокольническом, Палкинском, Печорском, Пустошкинском районах и городе Пскове. Этим муниципалитетам рекомендовали выделить из собственных бюджетов средства на оплату питания детей в лагерях с дневным пребыванием.

В целях стимулирования детского отдыха внутри страны продолжается реализация программы туристического кешбэка, в рамках которой родителям возвращается до 50% (не более 20 тысяч рублей) стоимости путевки, напомнил Андрей Ермаков.

В продолжение разговора первый вице-губернатор отметила важность вовлечения в мероприятия по отдыху и оздоровлению максимального количества детей, воспитывающихся в приемных семьях и находящихся в трудных жизненных ситуациях. «Отдельное внимание нужно уделить работе с трудными подростками и трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период школьных каникул», - подчеркнула Вера Емельянова.