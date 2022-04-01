Стратегию развития активного долголетия в регионах обсудили в Совете Федерации в ходе круглого стола, который провела заместитель председателя комитета СФ по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сенатора.
Фото: пресс-служба сенатора
Елена Бибикова напомнила, что первый этап стратегии реализовали с 2016-го по 2020-й год. Его главным результатом стало формирование системного подхода как к вопросам продления активного здорового долголетия, а также - к оказанию медико-социальной помощи гражданам старшего поколения на территории всей страны.
В настоящее время идет реализация второго этапа стратегии. Среди его основных задач — создание условий, обеспечивающих активное и здоровое долголетие, обеспечение основных потребностей граждан, нуждающихся в постоянной либо эпизодической посторонней помощи, развитие общества с учетом интересов и потребностей граждан старшего поколения, уважительное отношение к ним, продвижение семейных ценностей, профилактика насилия, укрепление межпоколенческих связей.
В мероприятии приняли участие сенаторы РФ, первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, представители министерств и ведомств, руководители региональных органов исполнительной власти по социальной защите населения, общественных организаций.