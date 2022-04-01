Общество

Названы даты проведения общегородских субботников в Великих Луках

Глава Великих Лук Николай Козловский назвал даты проведения общегородских субботников в городе.

«С 28 марта в Великих Луках стартовал весенний месячник по благоустройству. Общегородские субботники пройдут 8, 15 и 22 апреля, а также 6, 13 и 20 мая. Главное, чтобы погода не подвела. Кроме того, по инициативе общественных советников и депутатов в каждом микрорайоне пройдут субботники во дворах», - рассказал Николай Козловский в своем видеообращении, опубликованной в социальных сетях, и призвал всех жителей города принять участие в субботниках.

Глава Великих Лук отметил, что ему продолжают поступать обращения по поводу качества уборки улиц. «Здесь, во-первых, хочу пояснить, что увлажнение дорожного покрытия, пролив мостов и тротуаров как способ борьбы с пылью, можно применять только при стабильных положительных температурах, иначе мы создадим аварийную ситуацию на дорогах, чего нельзя допустить», - сказал он.

Николай Козловский согласился с тем, что коммунальные службы не дорабатывают в некоторых районах. «Особенно это касается тротуаров: неубраны ветки, случайный мусор, песок. Я сам хожу по нашим улицам и езжу по нашим дорогам. Все замечания переданы главе администрации и руководителю "Спецавтохозяйство". Есть вопросы и к управляющим компаниям, которые вовремя не вывезли убранный снег во дворах. Каждое ваше обращение мы отрабатываем», - продолжил он.

«Великие Луки – это наш родной город, и только от нас самих зависит, будет ли он чистым, красивым и уютным, чтобы каждый мог искренне гордиться городом, в котором все мы живем и работаем. Давайте вместе сделаем город чище!» - резюмировал Николай Козловский.