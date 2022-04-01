Общество

Михаил Ведерников озвучил в Совфеде ряд предложений по газификации субъектов РФ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на Совете по газификации при Совфеде РФ озвучил ряд предложений по реализации программы газификации в субъектах РФ. Заседание состоялось в пятницу, 1 апреля, в Москве под председательством спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников, в частности, предложил для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью включить мероприятия по переводу многоквартирных жилых домов и котельных на природный газ в газифицированных населенных пунктах в программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности», которая разрабатывается по поручению президента РФ. «Понимаю, что для всех регионов такое решение будет крайне ресурсоемким изменением. Но оно будет особенно актуально для 10 регионов с наиболее низким уровнем социально-экономического развития, для которых разработаны индивидуальные программы социально-экономического развития», — отметил он.

Также глава Псковского региона попросил ускорить принятие нормативных правовых актов, которые закрепляют порядок приватизации сетей газораспределения и газопотребления. Он пояснил, что их эксплуатация предполагает серьезные финансовые издержки для муниципальных бюджетов. Так, например, только в Псковской области в собственности муниципальных образований находится 559 км газовых сетей. «Возможность передать имущество в газораспределительные организации высвободит значительные средства и придаст серьезный импульс к увеличению темпов газификации на местах», — уверен Михаил Ведерников.

Отдельно губернатор Псковской области остановился на реализации программы догазификации частных домовладений. На данный момент подано 13,1 тыс заявлений на догазификацию, что вдвое меньше потенциала реализации социальной программы в регионе. «Мы проанализировали причины низкого темпа подачи заявок. Чаще всего люди опасаются не выполнить в срок обязательства по созданию сетей газопотребления в границах земельных участков, согласно условиям указанных договоров. Предлагаю рассмотреть возможность внесения изменений в типовую форму договора о технологическом присоединении: предусмотреть срок исполнения обязательств исполнителя, не ограничивая срок исполнения обязательств самого заявителя по подведению газопровода внутри участка. Это снимет напряжение и побудит людей к заключению договоров», — сказал Михаил Ведерников.

Он также добавил, что в Псковской области приняты меры поддержки отдельных категорий граждан в виде единовременной выплаты на возмещение части затрат на приобретение газового оборудования. Кроме того, на оплату мероприятий догазификации могут быть направлены средства регионального материнского капитала.

«Тема газификации, с учетом ограниченности бюджета региона, для нас принципиально важная. Поэтому высоко ценю возможность обсудить вопросы реализации соответствующей программы на площадке Совета Федерации», — сказал в заключение доклада Михаил Ведерников и поблагодарил председателя Совфеда Валентину Матвиенко, ее первого зама Андрея Турчака, председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова и зампредседателя правительства РФ Александра Новака за постоянное внимание к Псковской области и реальную, действенную поддержку региона.

Глава СФ заверила, что по итогам заседания будет подготовлен протокол с рекомендациями в адрес профильных ведомств: «Мы проанализируем каждое из предложений, доработаем итоговый документ. И, конечно, будем следить за его стопроцентной реализацией». В частности, по итогам выступления Михаила Ведерникова Валентина Матвиенко поручила ответственным в двухнедельный срок доработать законопроект о приватизации газовых сетей и вынести его на рассмотрение в весеннюю сессию.

«Псковская область приграничная, область небогатая, но там живут наши граждане, которые хотят топить не дровами, и там надо создавать условия для экономического развития. Без газификации ни инвестиции, ни экономического развития, ни новых точек роста экономики не будет», — сказала Валентина Матвиенко.

Предваряя обсуждение, председатель Совета подчеркнула, что все задачи по газификации, поставленные президентом, несмотря на новые экономические реалии, выполняются по графику. В ходе заседания участники Совета по газификации при Совфеде РФ обсудили ход и темпы газификации в субъектах РФ, вопросы газификации регионов с использованием альтернативных энергоносителей, включая сжиженный углеводородный газ, а также обеспечения безопасности внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.