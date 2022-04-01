Общество

Михаил Ведерников сообщил о строящемся для Псковской области пассажирском судне

Пассажирское судно «Иния» для туристических водных прогулок строится специально для Псковской области. Об этом в пятницу, 1 апреля, в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Это будет современное и комфортное судно с большими панорамным окнами. Срок поставки катера – до 15 мая 2023 года», - отметил глава региона.

По его словам, пассажировместимость строящегося судна - 54 места.

Губернатор также отметил, что областной комитет по туризму в настоящее время разрабатывает туристические маршруты до Талабских островов и к объектам ЮНЕСКО. Кроме того, прорабатывается вопрос организации ежедневных речных прогулок для гостей и жителей Псковской области.