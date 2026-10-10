 
Общество

Жители Псковской области могут проверить финансовую грамотность до 26 октября

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Стартовал IX Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности. Принять участие в нём могут и жители Псковской области. Организатор проекта — Банк России. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

Видео: Михаил Ведерников / МАХ

В этом году участники могут выбрать базовый или продвинутый уровень прохождения зачёта. Второй вариант подойдёт тем, кто готов ответить на более сложные вопросы.

Пройти испытание можно самостоятельно или всей семьёй. Задания основаны на знакомых жизненных ситуациях и помогают лучше разобраться в финансовых вопросах, а также развить навыки принятия взвешенных решений.

Отдельное внимание в зачёте уделено финансовой безопасности. Участники смогут не только проверить свои знания в области финансов, но и узнать об актуальных мошеннических схемах и способах защиты от них.

В прошлом году в онлайн-зачёте приняли участие более 8 тысяч жителей Псковской области. Около 300 семей прошли испытание в командном формате.

Проверить свои знания финансовой грамотности можно до 26 октября на сайте finzachet.ru.

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