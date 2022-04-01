Общество

Пять общественных туалетов откроют в Пскове с 1 мая

Пять общественных туалетов начнут работать в Пскове с 1 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

Фото здесь и далее: телеграм-канал Бориса Елкина

В первую очередь откроется санитарная комната на парковке около Областного центра семьи (площадь Ленина, 1). Модульные туалеты заработают также в Детском парке, Ботаническому саду, в сквере имени 60-летия Октября (на 4-х углах) и в Парке строителей.

Время работы туалетов определено с 9:00 до 23:00 ежедневно. Сначала посещение будет бесплатным, в дальнейшем власти проработают возможность оплаты услуги бесконтактным способом.

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Обслуживать объекты будет муниципальное учреждение «Специализированная служба». Телефоны организации для обратной связи с гражданами будут размещены на кабинках.

«Очень рассчитываю на сознательность, культуру и бережное отношение псковичей к городскому имуществу. Помните, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!» - заметил Борис Елкин.