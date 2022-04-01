Губернатор прокомментировал смену названия администрации Псковской области

Администрация Псковской области с 1 июня станет называться правительством Псковской области, но на размер финансирования это никак не повлияет. Об этом в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в телеграм-канале, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Он отметил, что поменялась не ситуация, а федеральное законодательство и федеральные нормативы. По его словам, вскоре все администрации субъектов Российской Федерации будут приводить свои названия к единому знаменателю.
«С 1 июня администрация Псковской области будет переименована в правительство Псковской области в соответствии с требованиями 414 федерального закона. Это чисто формальное изменение, призванное обеспечить единообразие всех исполнительных органов власти», - заметил глава региона.