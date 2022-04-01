Общество

Губернатор прокомментировал смену названия администрации Псковской области

Администрация Псковской области с 1 июня станет называться правительством Псковской области, но на размер финансирования это никак не повлияет. Об этом в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в телеграм-канале, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Некоторые интересуются причиной грядущего переименования администрации Псковской области в правительство Псковской области. Я с такой идеей впервые столкнулся еще в 2017 году. Некоторые рядовые сотрудники администрации видели в этом какой-то сакральный смысл, ходили упорные слухи о том, что это якобы поможет увеличить финансирование региона. На самом деле, конечно, смена названия никаким образом не может повлиять на финансовые потоки. Я лично не вижу никакой принципиальной разницы между словами администрация и правительство», - сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что поменялась не ситуация, а федеральное законодательство и федеральные нормативы. По его словам, вскоре все администрации субъектов Российской Федерации будут приводить свои названия к единому знаменателю.

Смотрите также Администрацию Псковской области переименуют не позднее 1 июня

«С 1 июня администрация Псковской области будет переименована в правительство Псковской области в соответствии с требованиями 414 федерального закона. Это чисто формальное изменение, призванное обеспечить единообразие всех исполнительных органов власти», - заметил глава региона.