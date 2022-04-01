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Общество

В псковском МЧС назвали эффективное средство для обнаружения возгораний

03.04.2022 10:40|ПсковКомментариев: 0

Автономный дымовой пожарный извещатель считается эффективным средством для обнаружения и предупреждения пожаров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области / Telegram

С 2002 года в строящихся многоквартирных жилых домах России автономный пожарный извещатель стал неотъемлемой частью интерьера квартир. «Однако пожары, происходящие в домах, показывают, что многие владельцы квартир демонтируют пожарные извещатели, считая, что они портят внешний вид жилищ. Почти ежедневно пожарные сводки сообщают о новых и новых жертвах огненной стихии, жертвах, которых можно было бы избежать», - отметили в пресс-службе.

Оценить точно, сколько пожаров предотвратили пожарные извещатели, достаточно сложно. Они срабатывают даже при незначительном количестве дыма. Поэтому затлевшие от сигареты постельные принадлежности, прожженная забытым утюгом простынь, загоревшаяся от детской шалости газета - все это тушится стаканом воды, без вызова пожарной охраны, следовательно, не попадает в пожарную статистику.

На каждом этаже здания должно быть установлено по крайней мере одно устройство. Необходимо регулярно проверять состояние батареек в датчиках дыма и угарного газа и при необходимости заменять их новыми. Так, сигнал вовремя оповестит жителей дома о возникшем пожаре, сигнал тревоги разбудит всех спящих и позволит им безопасно покинуть очаг возгорания.

В жилых помещениях с печным отоплением или камином также рекомендуется установить датчик угарного газа, поскольку по причине преждевременного закрытия отопительного очага может возникнуть ситуация, когда угарный газ будет выделяться из очага, в то время как дыма не будет. «Не забывайте регулярно проверять работу автономного пожарного извещателя, установленного у вас дома, нажимая на кнопку для тестирования», - призвали в МЧС.

Теги: #пожар #МЧС #предупреждение
Источник: Псковская Лента Новостей
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