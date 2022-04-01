Общество

Еще 83 жителя Псковской области заразились COVID-19, двое скончались

83 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 107 489 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Выздоровели 38 пациентов, всего — 104 575. Зарегистрировано еще два летальных случая, всего — 1744.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах: