Еще 83 жителя Псковской области заразились COVID-19, двое скончались

83 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 107 489 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Выздоровели 38 пациентов, всего — 104 575. Зарегистрировано еще два летальных случая, всего — 1744.
Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:
- Псков – 33968/14
- Великие Луки – 16576/11
- Бежаницкий район – 1378/0
- Великолукский район – 2606/2
- Гдовский район – 1890/0
- Дедовичский район – 2770/0
- Дновский район – 881/0
- Красногородский район – 970/0
- Куньинский район – 959/0
- Локнянский район – 1041/1
- Невельский район – 4908/6
- Новоржевский район – 1140/3
- Новосокольнический район – 3109/1
- Опочецкий район – 3235/7
- Островский район – 5114/0
- Палкинский район – 1017/0
- Печорский район – 2458/3
- Плюсский район – 1692/0
- Порховский район – 3760/8
- Псковский район – 8680/0
- Пустошкинский район – 1311/4
- Пушкиногорский район – 1449/4
- Пыталовский район – 1441/0
- Себежский район – 2620/2
- Стругокрасненский район – 1794/13
- Усвятский район – 676/4