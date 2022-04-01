Общество

Более 10 некоммерческих организаций презентовали в Пскове

День открытых дверей некоммерческих организаций - 7-ми часовой марафон новых знакомств, знаний и открытий - прошел 2 апреля в Пскове. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Фото здесь и далее: официальный телеграм-канал Псковской области

Центр инновационного творчества «Юный техник», «Красный крест», «Волонтеры победы», «Зоозащита», Союз пенсионеров Псковской области, Всероссийское общество инвалидов Псковской области, Псковский молодежный центр, «Команда 2018», Центр развития молодежи «Лофт», Ресурсный центр добровольчества и другие некоммерческие организации региона рассказали о себе, поделились с гостями и коллегами результатами своей работы и планами на будущее.

На Дне открытых дверей некоммерческие организации могли познакомиться друг с другом и договориться о сотрудничестве, а также найти единомышленников и новых соратников из числа гостей.

«День открытых дверей НКО точно состоится снова, чтобы еще больше людей смогли узнать о социально-значимых проектах и, возможно, внести свой вклад», - говорится в сообщении.