Новые медпункты строят в трех деревнях Великолукского района

В Великолукском районе ведется строительство сразу трех новых модульных ФАПов в деревнях Баландино Шелковской волости, Булынино Лычевской волости и Урицкое Пореченской волости. Об этом сообщает газета Великолукского района «Наш путь».
Фото здесь и далее: газета «Наш путь»
Старые здания фельдшерско-акушерских пунктов обветшали и перестали соответствовать необходимым нормам. Поэтому было принято решение построить современные, комфортные модульные ФАПы.
Отмечается, что строительство ФАПов ведется в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения на территории Псковской области.