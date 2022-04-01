Общество

В Петербурге почтили память жертв теракта в метро 3 апреля 2017 года

Память пятнадцати погибших во время теракта в петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года почтили в воскресенье представители городской власти, родные и близкие погибших, сотрудники метрополитена и жители Санкт-Петербурга. Как сообщила пресс-служба городской администрации, губернатор Петербурга Александр Беглов возложил цветы к памятной доске на платформе станции «Технологический институт», а также опубликовал обращение к горожанам.

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«День, когда террористы отняли жизни людей, невозможно стереть из памяти. Пять лет назад в страшной трагедии 15 человек погибли и более ста пострадали. В тот день Петербург проявил поразительное единство и сплоченность. Каждый на своем месте совершил подвиг: машинист вывел поезд из тоннеля, дежурная по станции организовала эвакуацию. Пассажиры помогали людям выбраться из вагонов, оказывали первую помощь раненым. Водители такси и автомобилисты бесплатно подвозили людей. В тот день вместе с Петербургом была вся страна», - цитирует обращение губернатора ТАСС.

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В пресс-службе сообщили, что Александр Беглов побеседовал в воскресенье с родственниками погибших и поручил социальному блоку городского правительства поддерживать с ними постоянный контакт и оперативно откликаться на их просьбы.

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В соборе Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка была отслужена панихида по жертвам теракта. В память о трагедии организован концерт «Санкт-Петербург против терроризма» в концертном зале Екатерининского собрания. На одном из городских телеканалов представлен фильм о трагических событиях, произошедших в петербургском метро пять лет назад.

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Напомним, 3 апреля 2017 года около 14.40 в вагоне поезда петербургского метрополитена на перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь» Московско-Петроградской линии произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник Акбарджон Джалилов. Пострадали 103 пассажира метрополитена.