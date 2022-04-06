Общество

Власти Пскова усиливают меры безопасности после инцидента с уходом воспитанников из детсадов

Информацию о мерах, предпринятых администрацией Пскова в целях пресечения самовольного ухода детей из дошкольных учреждений города, обсудили члены комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы в четверг, 7 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Фото: пресс-служба ОМСУ города Пскова

Как доложили представители администрации Пскова, управление образования подготовило финансовую заявку на сумму 2,3 млн рублей на установку ограждения вокруг детского сада №28 «Искорка».

Смотрите также Меры безопасности усилят в школах и детских садах Пскова

Кроме того, проведен мониторинг антитеррористической защищенности 94 учреждений города, подведомственных управлению образования, по итогам которого разрабатывается поэтапный план мероприятий, необходимых для выполнения всех требований антитеррористической безопасности.

В частности, по словам начальника городского управления образования Анны Кузыченко, в этом году новые заборы появятся у трех школ и двух детских садов.

Смотрите также Псковские воспитатели получили выговоры за самовольный уход детей

Напомним, что 27 января этого года сотрудники полиции зафиксировали уход ребенка из детского сада. Трехлетний воспитанник самостоятельно пришел домой. Несколькими днями ранее пятилетние воспитанники ушли из другого детского сада и через весь город отправились на автобусе в гости к своему другу.