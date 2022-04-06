Свою профпригодность подтвердили на зачете псковские приставы

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Псковской области подтвердили свою профпригодность на комплексном зачете. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: пресс-служба УФССП РФ по Псковской области
В рамках программы служебной подготовки силового подразделения ФССП они ежеквартально сдают комплексный зачет, в который входят тактико-специальная и правовая подготовка (теоретическая часть), а также физическая подготовка и стрельба (практическая часть).
Каждый судебный пристав по ОУПДС, помимо знания своих полномочий, должен уметь правильно и своевременно, в соответствии с законом применить физическую силу, специальные средства, а при необходимости и огнестрельное оружие, отметили в управлении.
В одну из практических частей комплексного зачета входит именно огневая подготовка, которая включает в себя проверку знаний тактико-технических характеристик огнестрельного оружия, его сборку и разборку, а также практические стрельбы. «Все контрольно-проверочные занятия наглядно показывают степень подготовленности судебных приставов по ОУПДС», - добавили в ведомстве.